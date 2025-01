Borghi: «Inter, il derby ha lasciato un segno! Stagione strana»

L’Inter ha deluso contro il Bologna, anche se poca attenzione è stata data alla prestazione degli ospiti a San Siro. Stefano Borghi dice la sua a riguardo su Sky Sport.

SEGNO – Stefano Borghi dà un quadro completo per ora della stagione nerazzurra: «L’Inter è la squadra più forte ed è quella da battere, perciò deve puntare alla perfezione e ogni partita che non sia una vittoria fa rumore. La squadra a Leverkusen non aveva ancora perso in Champions League, aveva un passo impressionante in campionato. Il derby di Supercoppa è una di quelle cose che qualche segno te lo lascia. Il Bologna è un grande rivale, si è parlato di arbitraggio e dell’Inter ma poco della prestazione dei rosso-blu».

Inter, gli obiettivi secondo Borghi

OBIETTIVI – Gli obiettivi possono ancora essere tutti raggiunti. Secondo posto in campionato, qualificazione agli ottavi di Champions League ampiamente alla portata e quarti di finale di Coppa Italia. Stefano Borghi infatti non chiude nessuna porta prima dell’Empoli: «L’Inter non deve scegliere, può arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. La stagione è strana, ci sono più partite e formati diversi delle competizioni. In giro per l’Europa le big non stanno andando benissimo, dall’Inter ci aspettiamo che ricominci ad essere la schiacciasassi che è sempre stata negli ultimi anni»