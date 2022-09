Borghi: «Inter, cambi al 30′ una sorpresa! C’è nervosismo sin dal ritiro»

Borghi, su Dazn, ha parlato del momento in casa Inter. I nerazzurri hanno perso 3-1 a Udine. Sorprendenti i cambi di Inzaghi alla mezz’ora di Mkhitaryan e Bastoni

NERVOSISMO − Stefano Borghi analizza il momento dell’Inter dopo il KO di Udine: «I due cambi alla mezz’ora mi hanno sorpreso. Non c’era neanche una sensazione imminente di una possibile espulsione. Reazioni dei giocatori eloquenti. Lui ha parlato di scossa anche in sala stampa, cosa che non è avvenuta. Onestamente li ho capiti poco. Il nervosismo c’è fin dall’alba di questa stagione, sin dal ritiro. Faccio un po’ fatica a spiegare, forse si collega alla frustrazione del mancato Scudetto».