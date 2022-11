Borghi: «Inter bene in Champions League, appena sufficiente in Serie A!»

Stefano Borghi fa un bilancio di questa prima parte di stagione considerando l’andamento altalenante dell’Inter tra UEFA Champions League e campionato di Serie A.

TEMPO DI BILANCI – Borghi parla della stagione dei nerazzurri e dà un voto fin qui: «Nella stagione dell’Inter c’è l’impresa favolosa fatta in Champions League, perché non aveva molte chance di passare il girone e invece lo ha fatto dopo due grandi partite e lo ha fatto senza Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Grande merito all’allenatore e al gruppo. Il campionato però non è sufficiente, non può esserlo. L’Inter ha chiuso con un grande ruggito, perché vincere a Bergamo in quelle condizioni non era semplice e lo ha fatto con una doppietta di Edin Dzeko che è l’uomo del momento in questa fase finale. La sconfitta di Torino poteva essere un pugno nello stomaco molto doloro, e invece l’Inter ha risposto dandone sei al Bologna e tre all’Atalanta, vincendo le sue due prime partite in rimonta e in uno scontro diretto».