Borghi: «Inter, contro Barcellona impresa colossale. Taremi deve restare!»

Stefano Borghi si è così espresso prima del fischio d’inizio del match di Serie A tra Torino e Inter, in programma alle ore 18.

IL RAGIONAMENTO – Stefano Borghi ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Torino-Inter. Di seguito le sue parole: «L’Inter rischia in quanto gioca contro una squadra che ha il suo perché. Non credo che il rischio principale sia dato dai cambi di formazione, che sono obbligati perché i nerazzurri hanno speso tantissimo martedì e ora hanno bisogno di gestire le risorse. L’Inter può anche sfruttare quest’occasione per trovare nelle seconde linee proprio delle ulteriori risorse in vista del futuro».

Borghi sull’impresa contro il Barcellona e le seconde linee dell’Inter

SERATA EROICA – Borghi ha poi proseguito: «Chiunque abbia vissuto la serata di mercoledì, ha capito che l’impresa dell’Inter contro il Barcellona è stata colossale. Non serve vedere altre prestazioni dei catalani per comprendere la portata del successo».

SECONDE LINEE – Borghi ha così concluso: «Tra le riserve spicca sicuramente De Vrij, che contro i blaugrana è stato decisivo. Bisseck è maturato, come dimostrato quest’anno. La difesa è il reparto in cui si nota meno la differenza tra titolari e riserve. Per quanto riguarda l’attacco, io terrei Taremi. Non può essere quello visto per gran parte della stagione».