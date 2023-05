Borghi: «Inter affamata contro il Milan! Italiana più forte»

Borghi ha sottolineato gli aspetti positivi dell’Inter vista in semifinale di Champions League contro il Milan. Il giornalista su DAZN ha analizzato il percorso dei nerazzurri in Europa.

AFFAMATI – Stefano Borghi commenta così la vittoria dei nerazzurri: «L’Inter è stata aggressiva, ha creato e segnato. Ha messo le mani al collo del Milan perché è scesa affamata e lucida, convinta di poter scaricare il 100% della forza sul campo. Quando lo fa è forse la squadra più forte del calcio italiano. Non a caso, l’Inter batte il Napoli, batte il Milan 3-0 in Supercoppa Italiana, lo batte 1-0 in campionato e lo batte 0-2 in Champions League. Non a caso batte la Juventus in semifinale di Coppa Italia e fa una Champions League favolosa superando un girone praticamente impossibile da superare da tutti. Poi ha superato i vari ostacoli come Porto e Benfica. Il problema sta proprio che più che nei componenti, la squadra non è sempre stata così. Anzi, in campionato ne abbiamo visti tanti di passaggi a vuoto. Qua sta la lettura della classifica deficitaria dell’Inter in Serie A».