Borghi: «Inter, 4 vittorie uguali. Mai fatta incominciare una partita»

La superiorità dell’Inter, in questo inizio di stagione, è disarmante. Il Milan l’ultima vittima. Borghi ne parla in maniera netta e perentoria

SUPERIORE − Stefano Borghi, a Dazn, sulla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter 4 partite ha fatto e 4 partite le ha fatte fuori nei primi minuti del primo tempo. Una squadra con una voglia incredibile. Per il tifoso oggi la grande notizia dopo il derby è l’attacco. Thuram ha fatto un gol da strapazzo di capelli e un’altra prestazione incredibile. L’Inter in attacco non ha perso niente. In in questo momento è di un livello superiore non solo al Milan ma a tutte le squadre del nostro campionato. Ha fatto 4 vittorie uguali, la partita non l’ha fatta mai cominciare».