Borghi: «Il gol di Acerbi il ponte tra mondo normale e Iperuranio!»

Ci sono tante immagini della notte di San Siro che ha visto l’Inter battere il Barcellona. Stefano Borghi su Sky Sport ha raccontato i suoi ricordi e ha citato Francesco Acerbi.

LA FOTO DELLA SERATA – Stefano Borghi ha descritto così la sua serata a San Siro: «La mia immagine è il gol di Acerbi. Quello è stato il ponte tra un mondo normale e l’iperuranio. Quello che è successo dopo. Sembrava finita dopo il 3-2 e il palo di Yamal, poi ha segnato un difensore centrale da attaccante con un gol di destro. Lì abbiamo capito che sarà una serata per la storia! Yamal? Lui non ha solo una caratteristica, ha tutto di suo. Il calcio gli ha parlato l’altra sera, è uno di quella pasta. Il palo era un messaggio del tipo “c’è tempo per tutte le cose”, stavolta il tempo non era il suo»