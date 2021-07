Borghi: «Hakimi e Lautaro Martinez: nessun dubbio su chi avrei ceduto»

Achraf Hakimi e Lautaro Martinez sono tra i pezzi più pregiati della rosa dell’Inter. Parlando però di cessioni, Stefano Borghi non ha dubbi su chi tratterebbe in squadra. In un video nel suo canale YouTube, il telecronista di DAZN ricorda anche un grande nerazzurro del passato.

NESSUN DUBBIO – L’Inter ha ceduto Achraf Hakimi al PSG, al termine di una lunga telenovela di mercato. E i tifosi nerazzurri sperano che sia l’unica cessione dolorosa di questa sessione. L’altro nome che fa tremare le vene interiste è quello di Lautaro Martinez. Dovendo scegliere chi cedere tra i due, però, il telecronista Stefano Borghi non ha dubbi: «Chi avrei ceduto tra Hakimi e Lautaro Martinez? Avrei venduto il primo. O meglio, avrei fatto e farei di tutto per trattenere Lautaro Martinez».

DAL PASSATO – Borghi esalta poi uno dei talenti più cristallini del passato dell’Inter, l’uruguaiano Alvaro Recoba. Ecco le sue parole sul Chino: «Recoba sopravvaluto? Io credo sia stato un talento che non è arrivato dove poteva, anche per altri motivi oltre alla fragilità fisica. Ma che Recoba abbia espresso il suo football mi sembra molto chiaro. È stato un giocatore superlativo».