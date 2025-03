Borghi: «Frattesi deve tornare protagonista! Sarà centrale»

Davide Frattesi avrà un’occasione importantissima nella partita tra Inter e Feyenoord in Champions League. Stefano Borghi ne parla in questo modo su Sky Sport.

PARTITA – Domani l’Inter giocherà contro il Feyenoord il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Basterebbe un pareggio anche a San Siro per il passaggio del turno, ma accontentarsi sarebbe sicuramente un errore. Portare a casa l’ennesimo clean sheet della campagna europea e vincere darebbe enorme fiducia. E di fiducia ne ha bisogno un giocatore in particolare: Frattesi.

Frattesi, occasione in arrivo! Le parole di Borghi

FOCUS – Davide Frattesi ha giocato pochissimo in questa stagione. Le storie con l’agente e la richiesta di cessione hanno creato un ambiente non proprio piacevole intorno al giocatore. Adesso ha una grande occasione per redimersi già a partire dalla gara con il Feyenoord. Stefano Borghi ne ha parlato in questo modo: «Domani è una partita da gestire. Dovrebbe prendere il triplo dei gol che ha subito finora in Champions League. L’Inter ha bisogno di prendersi delle conferme. Il pareggio del Maradona è stata una bella iniezione per il Napoli. Contro il Monza i nerazzurri vanno sotto 0-2, in campionato non riescono a essere perfetti. Importante darsi una dimostrazione, domani sarà una partita importante per Frattesi. Mkhitaryan ha bisogno di riposo, Frattesi deve tornare assolutamente protagonista dopo l’infortunio di Zielinski»