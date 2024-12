Borghi: «Dimarco migliore al mondo! Inter, non c’è un ‘problema Lautaro Martinez’»

Stefano Borghi ha espresso il suo punto di vista in merito al percorso fin qui avuto dall’Inter in questa stagione, concentrando la sua attenzione soprattutto su Lautaro Martinez e Federico Dimarco.

IL COMMENTO – Stefano Borghi si è così pronunciato alle frequenze di Sky Sport sul rendimento sin qui espresso da Federico Dimarco e Lautaro Martinez all’Inter: «Negli ultimi tempi abbiamo visto una squadra dominante, la più forte. Lautaro Martinez è un rarissimo caso di attaccante che non viene criticato tanto, anche se non fa gol. Ma in realtà non è una stranezza, dato che l’argentino è un leader, un giocatore che non rappresenta un problema anche se non segna. È difficile non inserire Dimarco come miglior esterno sinistro in circolazione: penso che ciò che fa la differenza sia la sua qualità. Doti tecniche, di temperamento, tecniche, si possono trovare. Ma un piede come il suo no».