Borghi difende Lautaro Martinez: «Insufficiente, ma un solo pallone utile!»

Stefano Borghi nel corso di “Night Cup” di DAZN in diretta su YouTube, ha dato un voto alla prestazione di Lautaro Martinez oggi in campo con l’Argentina (in linea con la nostra pagella).

LA PRESTAZIONE – Borghi dà un voto alla prestazione dell’attaccante dell’Inter, e lo difende: «Lautaro Martinez di palloni ne ha toccati pochissimi a parte quella girata di testa (dagli sviluppi di un calcio d’angolo al 40′, ndr). Il voto è insufficiente, e pienamente insufficiente a tutta la squadra perché il centravanti è quello atteso da tutti e deve risolvere le partite, ma se ti arriva un pallone di qualità in un tempo prendi cinque come voto, ma come facevi a prendere anche solo un sei? La sua prestazione è stata sicuramente insufficiente, ma tutto nasce da prima».