Borghi: «Con Thuram evoluzione Inter. Ma in attacco una mancanza»

L’arrivo di Thuram ha dato nuova linfa all’attacco dell’Inter, pur non risolvendo al 100% tutti i problemi già segnalati in estate. Borghi, commentando la situazione per Cronache di Spogliatoio, valuta il reparto offensivo della squadra di Inzaghi.

I NUMERI – Stefano Borghi vede bene l’ingresso di Marcus Thuram nell’Inter: «Se non sbaglio nella stagione scorsa in tutte le competizioni fa tredici gol e sei assist. Comunque è un giocatore che li ha, perché per un attaccante sei assist non sono pochi. Lui è molto intelligente, poi la coppia ideale per come gioca Simone Inzaghi è Lautaro Martinez-Thuram. All’Inter manca numericamente una quarta punta, le caratteristiche di Marko Arnautovic possono anche essere giuste, perché è sia fisico sia viene a giocare. Non manca il profilo di Edin Dzeko o Romelu Lukaku: con Thuram c’è stata un’evoluzione. L’anno scorso Lukaku ha giocato veramente poco».