Borghi: «Calhanoglu-Inter? Complimenti a Marotta ma dimostri! Lukaku top»

Stefano Borghi, giornalista DAZN, commenta l’arrivo di Calhanoglu all’Inter, a parametro zero dal Milan. Ecco le sue parole, in un video di botta e risposta con gli utenti sul suo canale YouTube, anche su Lukaku



COLPO INTERESSANTE – Hakan Calhanoglu è sempre più vicino a indossare la maglia dell’Inter. Un acquisto che incuriosisce Stefano Borghi, telecronista di DAZN. Che commenta così questa notizia: «È un colpo significativo, anche perché è andato all’Inter. Ancora una volta complimenti a Giuseppe Marotta. Nel calcio di Simone Inzaghi Calhanoglu ci può stare alla grande. può essere molto interessante, quasi un ritorno al passato. Nel 3-5-2 di Inzaghi andrebbe ad essere quello che è stato Luis Alberto, quindi più mezzala che trequartista puro. È un ruolo che può appartenere a Calhanoglu. Per me è un giocatore che dovrà dimostrare di sostenere caratterialmente questo salto della barricata. Per il resto, le sue caratteristiche si sposano col calcio di Inzaghi».

GIOCATORE TOTALE – Romelu Lukaku incontrò numerosi detrattori al suo arrivo all’Inter. E ancora oggi, che pure ha segnato in Finlandia-Belgio (vedi articolo), qualcuno trova ancora dei limiti nel gigante nerazzurro. Borghi tuttavia ha le idee molto chiare su Big Rom: «Di limiti ne vedo sempre meno in Lukaku. È un giocatore totale, devastante, e un grande uomo squadra. Quando arrivò in Italia non c’era grande unanimità di giudizi positivi. E io dicevo invece che l’Inter aveva preso un top player, e sono contento che l’abbia dimostrato. Per ora è tra i principali centravanti del mondo, ma è un’ovvietà. E poi mi piace che si dimostra sempre un uomo squadra, un uomo spogliatoio, e non è scontato per un centravanti come lui».