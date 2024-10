Borghi: «Calhanoglu imprescindibile per l’Inter. Difficile per Asllani»

Stefano Borghi elenca su Sky Sport i giocatori di cui l’Inter non può fare a meno durante una partita. Hakan Calhanoglu è quello che non può mancare proprio mai.

FONDAMENTALE – La rosa di Simone Inzaghi è ampia e la partita tra Inter e Stella Rossa ha dimostrato che il turnover può essere fatto. I sostituti hanno risposto molto bene e dato segnali importanti, però ci sono certi tasselli che non vanno toccati. Stefano Borghi ne cita uno: «Gli imprescindibili tra i nerazzurri? Calhanoglu è un giocatore dal quale non puoi uscire e questo è un problema per Asllani che continua ad avere pochi minuti e molta pressione quando gioca. Un giocatore che ha avuto coraggio a non andare in prestito e giocarsi le sue possibilità all’Inter, ma con o senza Calhanoglu ci sono tutte le differenze del mondo. Anche altri potrebbero essere imprescindibili come Lautaro Martinez, però lì hai alternative come Taremi, Arnautovic. A centrocampo un’alternativa del genere non c’è proprio»