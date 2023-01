Borghi: «Brozovic stella polare dell’Inter! Kessié altro tipo di giocatore»

Borghi non ritiene che l’Inter debba privarsi di Brozovic, dopo le voci degli ultimi giorni che parlano di uno scambio col Barcellona per Kessié. Il giornalista, ospite di Sunday Night Square su DAZN, ha una preferenza per il croato.

MEGLIO UNO – Sulle voci di scambio Stefano Borghi preferisce Marcelo Brozovic: «È la stella polare, è proprio il sole attorno al quale ruota il sistema. Franck Kessié è un altro tipo di giocatore, è uno che fa due fasi e ti riempie il campo, però quando hai un fulcro come Brozovic secondo me fai molta fatica a privartene. Al Barcellona c’è il pensiero del dopo Sergio Busquets, che è una calamita, e c’è la situazione di Frenkie de Jong se rimane o meno. Secondo me se rientra Brozovic Hakan Calhanoglu fa la mezzala. L’Inter col Verona? Non ha rischiato praticamente nulla. Ancora una volta decisivo Lautaro Martinez, che ha fatto un bel gol. Vittoria di continuità».