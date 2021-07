Borghi: «Barella, partita incredibile! Centrocampista di livello mondiale»

Stefano Borghi esalta la prova di Nicolò Barella, autore del gol del vantaggio in Belgio-Italia. Ecco le sue parole sul centrocampista dell’Inter, attraverso il suo canale YouTube.

CENTROCAMPISTA PERFETTO – Nicolò Barella è uno dei principali protagonisti della vittoria dell’Italia contro il Belgio. Il centrocampista dell’Inter scardina il quarto di finale siglando il vantaggio con un gran destro a incrociare (vedi video). E in generale gioca un’altra partita straordinaria. Ad esaltarlo c’è anche Stefano Borghi, telecronista di DAZN: «Barella è l’uomo che rende il reparto di centrocampo ai limiti della perfezione. È il giocatore maggiormente cresciuto e migliorato del calcio italiano, nell’ultimo biennio. Ha fatto un gol straordinario, giocando una partita incredibile. Sintetizza in sé tre caratteristiche che fanno grande questa squadra. La prima è l’intensità: Barella ti fa sudare quasi a vederlo giocare, è sempre in moto, sempre su standard elevati. Seconda caratteristica: la grande educazione tattica. È una pedina strategicamente fondamentale. Diventa il trequartista aggiunto, ha tempi di inserimento come ha dimostrato nell’azione del gol. Terzo e più importante aspetto: Barella è diventato un centrocampista di livello mondiale anche sul piano tecnico. Il gol che segna è un gol di un grande giocatore, per come trova spazi, coordinazione e precisione chirurgica nella potenza del suo destro incrociato».