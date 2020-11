Borghi: “Barella incide e decide! Ci crede, abbina benissimo due qualità”

Stefano Borghi

Nicolò Barella figura tra i migliori in campo di Italia-Polonia. E anche Stefano Borghi esalta la prova (e non solo) del centrocampista dell’Inter. Ecco le sue parole tramite il suo canale YouTube.

IMPATTO – Nicolò Barella sforna un’altra prestazione sontuosa, stavolta con la maglia dell’Italia. Il centrocampista sublima l’ottimo avvio di stagione in maglia Inter, rivelandosi un giocatore ormai imprescindibile anche per la Nazionale. E ad esaltarlo c’è anche il giornalista Stefano Borghi: «La maglia di Barella non si può togliere, perché è appiccicata al corpo. Si vede che la sente, che la suda, è un giocatore che entusiasma, anche per il suo spirito di sacrificio. Ma poi è un giocatore che incide e che decide, per quello che è il suo calcio. Perché Barella può aprirsi largo, può andare a percuotere centralmente, può farsi trovare nel punto giusto per tamponare l’azione. Pulisce sempre di più il proprio gioco. Ricordate? Il problema di Barella al suo primo anno all’Inter era l’eccesiva foga, troppi cartellini, la difficoltà di controllarsi all’interno della partita. Questa cosa si sta pian piano pulendo, ed è fondamentale, perché contemporaneamente cresce a dismisura sul piano tecnico».

QUALITÀ – E il numero 23 dell’Inter non è più da considerarsi solo un mediano rubapalloni. Lo dimostrano anche i 4 assist forniti in stagione, che lo rendono il migliore tra i compagni nerazzurri. Ecco come Borghi vede il momento del talento classe 1997: «Barella non solo ha gli inserimenti intelligenti e affilati tipici del grande giocatore del suo ruolo, che rimane quello di mezzala a 360 gradi. Sta sciorinando sempre più colpi. Abbiamo visto l’assist di tacco per il gol di Lautaro Martinez contro il Real Madrid, e ieri sera abbiamo visto una giocata simile. Barella ci crede, ha tanta qualità da abbinare alla sua indiscutibile quantità».

Fonte: Stefano Borghi – youtube.com