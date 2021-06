Stefano Borghi esalta la prova di Nicolò Barella in Turchia-Italia. Ecco le sue parole sul centrocampista dell’Inter, attraverso un video del suo canale YouTube.

CONDOTTIERO – Nicolò Barella è uno dei protagonisti “silenziosi” di Turchia-Italia (vedi focus). La sua è una prova di grande intensità e acume tattico, come riconosce anche Stefano Borghi. Ecco le sue parole sul centrocampista dell’Inter, dopo lo 0-3 di ieri sera: «Barella ieri sera ha giocato un’altra partita da condottiero. È l’uomo tattico ti permette di variare il piano, come ha fatto spesso nell’Inter. Nel primo tempo andava largo, con Florenzi indietro e Berardi che veniva dentro. Barella è intensità ma anche tecnica illustre. Nel secondo tempo ha fatto una chiusura in mezzo al campo facendolo sembrare uno stop elementare. Credo che in questa manifestazione darà la dimostrazione definitiva di essere un centrocampista di valore internazionale».