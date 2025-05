Borghi: «Barcellona? L’Inter ha buttato fuori una squadra stellare! Napoli…»

Borghi dice la sua sull’Inter e sull’impresa col Barcellona. Poi si concentra anche sulla lotta scudetto tra nerazzurri e Napoli.

STELLARE – Stefano Borghi, ospite a L’ascia o raddoppia in Cronache di Spogliatoio, ritorna sull’impresa dell’Inter contro il Barcellona in semifinale di Champions League: «Squadra stellare che ha fatto una stagione stellare e l’Inter l’ha buttata fuori. Quello che fatto l’Inter è alla stregua della notizia di Ancelotti al Brasile. Martedì scorso? Scarica di emozione grandissima: quando sei uno appassionato di calcio non puoi che emozionarti e spalancare le porte alle emozioni». A proposito del Barça, gli azulgrana hanno vinto il titolo.

DUELLO – Poi Borghi si esprime sulla lotta per il titolo: «Scudetto? Psicologicamente l’Inter si è ritrovata. La partita col Barcellona cambia un sacco di cose, però continuo a pensare che il Napoli abbia il campionato in mano. Si è giocato il suo jolly ma ha una partita particolare a Parma. Gli manca un punto e il gol di Anjorin ha un po’ sparigliato le carte. E questo punto deve saltare fuori tra Napoli o Atalanta. Penso però che il Napoli, in questo weekend, abbia la grande occasione di vincere lo scudetto. E Conte non sbaglia queste partite, né tantomeno le sue squadre».