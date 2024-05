Borghi: «Da vedere quale sarà priorità di Oaktree, ma area sportiva molto solida»

Stefano Borghi è intervenuto sul tema del passaggio proprietario dell’Inter da Steven Zhang a Oaktree. Il suo dubbio riguarda principalmente quelle che saranno le future intenzioni del fondo americano.

IL DUBBIO – Stefano Borghi ha espresso il proprio punto di vista sull’approdo di Oaktree all’Inter. Nel corso del suo intervento a DAZN, in particolare, il giornalista ha posto l’accento sulla propria perplessità riguardo alla futura volontà del fondo americano in merito alla gestione della società nerazzurra: «Bisogna capire se l’intenzione di Oaktree è di operare una gestione di medio-lungo periodo, o se invece si sono già incanalati nei discorsi che possono condurre a una nuova proprietà per l’Inter. Per il resto, l’area sportiva dei nerazzurri mi sembra molto, molto solida».

Oaktree chiamata a intervenire sul mercato: ecco cosa occorre ai nerazzurri!

IL CALCIOMERCATO – In merito all’esigenza di arricchire ulteriormente la rosa, intervenendo in quei reparti del campo nei quali è necessario porre in essere quegli investimenti utili per far fronte agli impegni della prossima stagione, Borghi ha le idee chiare: «La rosa è da irrobustire perché ci sono 5 competizioni. La base è ottima, inoltre sono stati aggiunti Taremi e Zielinski quali tasselli non di secondo piano. La società ha finora lavorato molto bene, così come l’allenatore nella sua gestione stagionale».