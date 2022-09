Bordon: «Presto per giudicare Onana! Handanovic? Critiche che conosco»

Bordon, ex portiere dell’Inter, ha parlato di Onana e Handanovic. I due portieri si stanno alternando con il camerunese titolare in Champions League e lo sloveno in campionato

DUALISMO − Bordon dice la sua sull’alternanza in casa Inter: «Handanovic ha dimostrato anche domenica scorsa di essere un portiere di assoluto valore, nonché di grandissima esperienza. Onana lo conosco da tempo, ho sempre detto di lui che è un ragazzo dalle grandi doti atletiche. Ha esplosività, reattività, ma ancora non me la sento di dare un giudizio completo. Vorrei vederlo in partite più probanti e soprattutto nel tempo».

CRITICHE − Bordon difende Handanovic: «Conosco benissimo cosa significa essere il portiere dell’Inter. Psicologicamente, so come può sentirsi Handanovic in questo momento. Lo sloveno in questi anni ha fatto benissimo, poi i periodi negativi capitano a tutti. Fa parte del gioco e fa parte del ruolo, tante volte bisogna accettare quello che dicono giornalisti e tifosi. L’unico modo per portare entrambi dalla propria parte è dimostrarlo in campo e fare pochi errori». Le sue parole a Serie A news.com.