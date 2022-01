Bordon: «Onana? Ottimo affare per vari motivi! Inter famiglia per me»

Onana diventerà il prossimo portiere dell’Inter a partire da luglio, dopo le visite mediche e la firma sul contratto di ieri (vedi articolo). Bordon, ospite di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà un giudizio del giocatore in arrivo dall’Ajax.

IL NUOVO COLPO – Ivano Bordon di portieri se ne intende, ma prima di parlare del prossimo saluta il suo “successore” (presente in studio): «Walter Zenga è stato l’ultimo anno con me a fare il dodicesimo, si vedeva che aveva qualità. Ho lasciato l’Inter, ma l’ho lasciata in buonissime mani. André Onana? Io penso che l’Inter abbia fatto un ottimo affare. A parte quello economico, perché è arrivato a parametro zero, ho visto diversi filmati di Onana e posso dire che è molto esplosivo e reattivo. Poi, per quanto riguarda il gioco coi piedi, in Olanda già dai primi calci cominciano ad allenare quello. È già pronto».

IL RICORDO – Dopo aver parlato di Onana Bordon torna sulla sua gloriosa esperienza in nerazzurro: «L’Inter è stata la mia famiglia, mi ha fatto crescere come giocatore e come uomo. Penso sia molto importante per un giovane, anche se i tempi ora sono totalmente cambiati. Prima potevano esserci le bandiere, che restavano anche dieci anni in una società, adesso c’è il mondo calcistico che ti porta a fare certi cambiamenti. Io penso che non si debba dare contro, anche se si sanno le cifre: questo è il calcio, chi vuole continuare a seguirlo deve abituarsi a certe cose».