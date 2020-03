Bordon: “Mi rivedo in Handanovic, un top come Buffon e Peruzzi”

“Tuttosport” ha intervistato Ivano Bordon. Lo storico ex portiere dell’Inter ha parlato di Handanovic dicendo che si rivede in lui.

TRA I PIU’ PRESENTI – «Handanovic merita il podio delle presenze tra i portieri dell’Inter (Bordon è secondo dietro a Zenga, lo sloveno terzo)? Assolutamente sì. Da anni ha un rendimento altissimo e credo proprio che mi supererà. A differenza mia e di Zenga, Handanovic non ha però ancora vinto nulla, quindi gli auguro di aggiungere presto dei trofei alla sua bacheca».

SOMIGLIANZA – «Mi rivedo in lui. Sì, l’ho detto spesso. Io quando giocavo mi rivedevo in Lido Vieri, avevo condiviso con lui lo spogliato per diverse stagioni. Quando riguardo alcune immagini, a volte non capisco se sono io o Vieri in porta, perché mi muovevo come lui. Oggi credo che Handanovic mi assomigli molto. E’ tranquillo, non si agita, è un portiere che non fa cose fuori dal normale per emergere. Para, e questo conta. E poi è uno di poche parole come il sottoscritto».

MIGLIORAMENTI – «Handanovic è migliorato nelle ultime due stagioni? Si, perché si può sempre migliore. Penso che nel suo caso, al di là dell’applicazione, molto sia dipeso anche dalla fascia di capitano che ora indossa al braccio. La responsabilità ha aumentato in lui il senso di dovere verso club e compagni, dandogli una maggiore tranquillità».

NUOVO SECONDO – «Io sono della vecchia scuola e per me il portiere titolare deve essere uno e basta. Il portiere è un ruolo particolare, la questione mentale è importantissima, il turnover può distogliere attenzione. Detto questo, sono cambiati i tempi e i regolamenti, oggi il portiere può rischiare di essere espulso o infortunarsi, quindi posso capire che una società voglia cautelarsi con un secondo di alto livello».

TRA I MIGLIORI – «Buffon e Peruzzi sono stati i due portieri di maggiore livello che ho allenato. Più che bravi, due veri fuoriclasse. Posso dire che, anche se non l’ho allenato, Handanovic è sul loro livello»

Fonte: Federico Masini – Tuttosport