Bordon: “Inter favorita per EL? Prematuro. Eriksen e Handanovic…”

Ivano Bordon, ex portiere dell’Inter, ha parlato ai micrfoni di “Radio Sportiva” della situazione attuale in casa nerazzurra. Un commento anche su Christian Eriksen e sulle critiche che hanno accompagnato il suo inizio di carriera a Milano.

SITUAZIONE ATTUALE – Ivano Bordon, ex portiere dell’Inter, ha parlato a “Radio Sportiva” della situazione attuale in casa nerazzurra. Al centro delle sue parole soprattutto il lavoro di Antonio Conte e le prestazioni di Christian Eriksen, oltre all’Europa League. Ecco di seguito quanto dichiarato dall’ex estremo difensore: «Conte è arrivato per dare una certa mentalità e un certo modo di giocare alla squadra. Ci è riuscito fino alla pausa, poi ha dovuto affrontare dei momenti complicati, anche se adesso sembra essersi ripresa. Eriksen non è un acquisto sbagliato, non tutti riescono ad adattarsi in fretta al nostro campionato. Appena mostrerà ciò che sa fare, si renderà utile. Samir Handanovic viene sempre attaccato perché si vede sempre quando un portiere fa un errore, ma secondo me ha portato punti alla squadra. Ora bisogna pensare all’Europa League, con il Getafe che è una squadra ostica e difficile. Mi sembra prematuro dire che i nerazzurri siano i favoriti per alzare il trofeo».

Fonte – Radio Sportiva