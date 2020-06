Bordon: “Inter a 8 punti dalla Juventus, puÃ² succedere di tutto. Eriksen…”

Bordon: “Inter a 8 punti dalla Juventus, può succedere di tutto. Eriksen…”

Ivano Bordon, ex bandiera dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato dei nerazzurri, reduci dalla vittoriosa trasferta di Parma. L’ex portiere nerazzurro si è soffermato, infine, sulle chance scudetto della squadra di Conte

POSSIBILE – Queste le parole di Ivano Bordon: «Inter? All’inizio del secondo tempo il Parma non riusciva a rendersi più pericoloso del primo e proprio per questo pensavo che i nerazzurri avrebbero pareggiato. Il Parma è calato molto nel secondo tempo, ma pensavo più ad un pareggio che ad una vittoria. Conte? In tribuna soffriva tanto, penso che l’Inter e tutte le squadre miglioreranno con il passare delle giornate. C’è chi sarà più lento ad acquisire la condizione fisica, chi più veloce. Eriksen? Riuscirà ad adattarsi velocemente e può essere un’arma in più per questa Inter. Scudetto? Può succedere di tutto, l’Inter è a 8 punti dalla Juve ma nelle prossime 2 giornate ha un calendario favorevole».