Bordon: “Handanovic maturato con la fascia. Derby Inter-Milan, un ricordo”

Handanovic è ancora in dubbio per Inter-Milan di domenica (vedi articolo). L’ex portiere Ivano Bordon, intervenuto in collegamento con “Stadio Aperto” su “TMW Radio”, ha parlato sia dello sloveno sia del derby, con un ricordo legato al suo passato in nerazzurro.

DERBY CHIAVE – Ivano Bordon dà un suo ricordo di Inter-Milan: «Il primo che mi viene in mente è la partita del mio esordio in Serie A. Esordì nel lontano 1970, era già compromesso perché perdevamo 1-0. Subimmo altri due gol, perdemmo 3-0 e poi venne esonerato Heriberto Herrera, ma subentrò Giovanni Invernizzi e vincemmo il campionato. Inter subito competitiva con Antonio Conte? Nessuno lo pensava all’inizio, però conoscendolo e avendo visto come gestiva la situazione ho capito che l’Inter è sempre cresciuta. Sempre meglio, non ha mai abbandonato quello che poteva essere l’inseguimento alla Juventus. È ancora lì a tre punti, secondo me si può giocare ancora le sue carte. Samir Handanovic migliorato da quando è capitano? Sicuramente gli ha dato ancora più fiducia, più di quella che aveva. Io penso che sia un portiere molto bravo, un portiere che fa guadagnare dei punti in campionato. Non è facile trovarlo, poi sicuramente dando la fascia a Handanovic è stato ancora più responsabilizzato. È ancora più maturato rispetto a quello che può dare il ruolo, secondo me l’Inter ha fatto benissimo dopo Mauro Icardi a dare a Handanovic la fascia».