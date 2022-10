Bordon: «Handanovic bene nel suo nuovo ruolo, Onana reattivo ma…»

La situazione portieri in casa Inter si è ormai risolta con Onana che ha definitivamente preso il posto di Handanovic. Sulla questione è intervenuto anche l’ex portiere nerazzurro Ivano Bordon durante la trasmissione “Diretta Sportiva” su Radio Sportiva.

ONANA DEVE MIGLIORARE − L’ex numero uno nerazzurro Ivano Bordon, intercettato anche dai nostri microfoni (vedi articolo), è intervenuto sulla questione portieri dell’Inter. Queste le sue parole: «Inzaghi ha parlato sicuramente a quattrocchi con Handanovic. Non so cosa gli abbia detto ma lo sloveno si è ben adattato e ha ben compreso questo suo nuovo ruolo che io definisco capitano non giocatore. Ad esempio ho molto apprezzato il suo gesto durante Fiorentina-Inter, quando è andato a consigliare il suo compagno e rivale di reparto. Onana è giovane e molto reattivo ma commette sempre qualche errore in ogni partita. Può migliorare molto e deve limare i suoi difetti. Ha una tecnica importante e la tecnica è fondamentale per i portieri moderni».