Bordon: «Handanovic, bene undici stagioni con Inter! Non un caso»

L’Inter ha salutato Handanovic e si prepara a dire addio ad Onana sempre più vicino al Manchester United. Ne ha parlato Ivano Bordon su TMW Radio

NON UN CASO – Questa l’analisi di Bordon: «Onana al Manchester United? Penso che sia una buonissima somma che servirà all’Inter per mettere a posto l’affare Lukaku. È un’Inter che ha dovuto prodursi in questo movimento perché i problemi economici persistono. Handanovic? All’Inter ha fatto bene in undici stagioni. Se fai undici stagioni e riesci a vincere, con prestazioni individuali importanti negli anni, non è un caso. Handanovic ha fatto bene in nerazzurro comportandosi in maniera seria e professionale anche fuori dal campo. Ha sempre aiutato molti compagni ad uscire da situazioni individualmente complicate. Lukaku? Credo che arriverà all’Inter perché si sta facendo di tutto per riaverlo. L’infortunio avuto inizialmente quando era tornato gli ha tolto la condizione fisica. Ha dimostrato di poter essere molto utile per le sue capacità fisiche e tecniche».