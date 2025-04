Bordon: «Derby partita diversa! C’è poco da perdere»

Intervistato su Tuttosport, Ivano Bordon ha parlato della prossima semifinale dell’Inter contro il Milan per la conquista della finale di Coppa Italia.

DERBY – Ivano Bordon, storico portiere dell’Inter, ha risposto alle domande di Tuttosport in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le sue parole: «Potrebbe essere l’Inter a iniziare la gara pressando il Milan e cercando subito di comandare il gioco. Però tatticamente deve chiaramente stare attenta alla velocità di Leao, che potrebbe fare male ai nerazzurri. Il Milan ha più da perdere, sarebbe l’ennesima sconfitta di un’annata da cancellare. Parlo ovviamente in generale e non degli scontri diretti tra le due squadre. Il derby è una partita a se, è sempre difficile fare un pronostico. Probabilmente il Milan nelle ultime quattro stracittadine ha tirato fuori più di quello che aveva dentro. Se l’Inter è stata sfortunata? No, secondo me fortuna o sfortuna sono conseguenze di ciò che viene fatto nella determinata partita».

Inter-Milan, occhio a Martinez e Leao

LOTTA – Bordoni poi, si sofferma su chi potrebbe decidere il match: «L’Inter deve pensare partita dopo partita, non all’ipotetica tripletta, anche perché delle tre competizioni la Coppa Italia è probabilmente il torneo che verrà considerato di meno. Poi certo è un derby, una partita che senza dubbio può dare una grande spinta a entrambe le squadre. Lautaro Martinez o Leao potrebbero decidere il derby. Mi sembra che Martinez abbia delle qualità, quando è stato impegnato ha giocato con tranquillità. Potrà dimostrare la sua forza nel derby. Maignan è uno dei migliori portieri del mondo. Il Milan con lui ha acquisito tanta sicurezza, il francese ha spesso sorretto la baracca rossonera. Sommer è un portiere esperto, doveva solo adattarsi al campionato italiano e al gioco con i piedi rispetto ai compagni di squadra dell’Inter. Oggi è una sicurezza anche quando inizia il gioco dal basso».