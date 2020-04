Bordalas: “Vincere l’Europa League col Getafe? Prima l’Inter! Sognare…”

Bordalas, allenatore del Getafe, ha tenuto un’intervista in videoconferenza con il quotidiano spagnolo Marca. Il tecnico ha risposto a una domanda sulla possibilità che i madrileni vincano l’Europa League, segnalando la difficoltà di dover affrontare l’Inter (quando sarà possibile riprendere il torneo). Ecco le sue parole.

RISPETTO PER L’AVVERSARIO – José Bordalas è uno degli allenatori che hanno fatto meglio negli ultimi anni in Liga. Non sorprende quindi che, al tecnico del Getafe, venga chiesto se preferirebbe vincere l’Europa League o portare la sua squadra alla qualificazione in Champions League: «Sarebbe bello poter scegliere, questa è una domanda tipica che avviene nel calcio. Però, se potessimo scegliere, senza dubbio vincere l’Europa League sarebbe un qualcosa di straordinario per il club. Io sempre penso alla società, è chiaro che entrambi gli obiettivi sarebbero qualcosa di insolito e di incredibile. Vincere l’Europa League è una cosa per pochi: sarebbe bello per il calcio spagnolo, per il Getafe, per i tifosi e per tutti. Sappiamo che è tremendamente complicato, il prossimo rivale che abbiamo è l’Inter che è un autentico squadrone, difficilissimo per chiunque. Però sognare non costa nulla: sogno sempre di arrivare più in alto che posso con la mia squadra».