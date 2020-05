Bordalas (all. Getafe): “Pronti per l’Inter ad agosto. Un solo handicap”

Bordalas (all. Getafe): “Pronti per l’Inter ad agosto....

Bordalas, allenatore del Getafe, ha parlato con Radio Marca anche della sfida di Europa League contro l’Inter. I sedicesimi di finale, come rivelato dal presidente del club spagnolo (vedi articolo), dovrebbero giocarsi nei primi giorni di agosto.

IN PREPARAZIONE – José Bordalas, allenatore del Getafe, è ottimista sulla disputa del match con l’Inter: «Da qui ad agosto migliorerà tutto, con tutte le nazioni che hanno già molta più esperienza. Già il fatto che stiano volando gli aerei è una cosa che non potevamo immaginare fino a pochi giorni fa. Ci stiamo preparando e arriveremo alla doppia sfida con un livello alto. La cosa principale è che andremo a giocare delle partite di grande livello in alcune date in cui, soprattutto in Spagna, farà molto caldo. Non siamo abituati e questo è l’unico handicap che credo possa essere un problema».

SFIDA COLTA – Bordalas non ha paura: «Ad agosto il Getafe sarà in un gran momento. Eliminare l’Inter? Tutti sappiamo che squadra sia, è in Europa League però sarebbe potuta essere perfettamente in Champions League. La Serie A ha recuperato status e ha giocatori di altissimo livello, basta ricordare che Cristiano Ronaldo gioca in Italia. Sarà una doppia sfida molto difficile, noi restiamo modesti e quando arriverà ci divertiremo. Sarà una sfida contro un rivale storico, sarà molto bello».

Fonte: Marca.com