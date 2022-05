Bonucci: «Lo Scudetto lo vincerà l’Inter, sulla carta ha gare più abbordabili»

Leonardo Bonucci, intervistato da Dazn durante Supertele, si è espresso sulla lotta Scudetto con Inter e Milan coinvolte. Il difensore della Juventus dà i nerazzurri per favoriti

TITOLO − Bonucci sulla corsa Scudetto con un pronostico: «Scudetto? Ovvio che c’è rammarico perché abbiamo perso punti per strada che potevano servire per stare li a combattere fino all’ultima giornata. Sono degli errori che ci servivano da insegnamento. Ci siamo qualificati in Champions League, l’obiettivo è fare meglio il prossimo anno. Chi vince il campionato? A guardare le partite che mancano direi l’Inter perché sulla carta sono partite abbordabili per la rosa che ha l’Inter. Però è una corsa entusiasmante con tante incertezze».