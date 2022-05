Bonucci: «Scudetto? Un po’ di rammarico, bastavano 3 o 4 punti in più»

Leonardo Bonucci, ai microfoni di Dazn, si è espresso con un po’ di rammarico sulla mancata opportunità della Juventus di lottare insieme a Inter e Milan per lo Scudetto

RAMMARICO − Bonucci con un filo di amarezza per la non capacità della Juventus di lottare per lo Scudetto: «Quando scendi in campo con questa maglia scendi in campo sempre per raggiungere gli obiettivi più importanti. Noi ci siamo complicati un po’ la vita perché bastavano 3 o 4 punti in più per essere in alto a lottare per lo Scudetto insieme a Inter e Milan. Ma ci servirà da lezione per il futuro».