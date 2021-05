Leonardo Bonucci commenta la stagione della Juventus, e si rammarica per la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di “Rai Sport” durante l’intervallo di Italia-San Marino.

RAMMARICO – Leonardo Bonucci fatica ancora ad accettare la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter. E, commentando il cambio di allenatore della Juventus (ufficiale il ritorno di Massimiliano Allegri), nutre speranze positive per la prossima stagione. Ecco le sue parole: «Ci è mancata la vittoria dello Scudetto, rispetto agli altri anni. Era difficile, un po’ per le condizioni esterne, un po’ per provare le idee di gioco che aveva (Andrea Pirlo, ndr). Allegri ci darà una grossa mano per quanto riguarda la gestione del gruppo: non vediamo l’ora di cominciare. Personalmente non vedo l’ora: quest’anno guardare gli altri vincere lo Scudetto non è stato bello. Partiremo ancora più carichi».