Bonucci: «Non meritavamo di finire così! Tra le prime 4 sul campo»

Bonucci amaro sulla stagione della Juventus. Il difensore si espone sulla penalizzazione e sui punti fatti sul campo (69). Senza la penalità, bianconeri a pari punti con l’Inter

NON LO MERITAVAMO − Leonardo Bonucci amaro su Sky Calcio Club: «Non ci meritavamo di finire l’annata così per quello che abbiamo dato tutti quanti in questa annata difficile. I nostri tifosi sono due anni che non festeggiano un trofeo. Champions League? Sul campo ci siamo, ma con la classifica no. Stagione molto brutta. Mi auguro che il prossimo anno sia quello della rinascita».