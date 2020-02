Bonucci: “Lione-Juventus, sbagliato il primo tempo! Adesso testa all’Inter”

Bonucci ha parlato ai microfoni di “Sky” al termine della sconfitta della Juventus contro il Lione in Champions League (vedi articolo). Il difensore bianconero striglia i suoi anche in vista dell’Inter

LIONE-JUVENTUS 1-0 – Di seguito le parole di Leonardo Bonucci: «Abbiamo sbagliato il primo tempo. Eravamo secondi su tutto, certe partite il minimo errore lo paghi. Abbiamo regalato un tempo, nel secondo non hanno mai tirato in porta perché si è vista la vera Juventus. Ci hanno colpito nel momento in cui eravamo in dieci, sono stati bravi a farci male. Adesso mettiamo la testa sulla partita di domenica contro l’Inter, poi al ritorno dobbiamo assolutamente andare avanti. Eravamo lunghi e distanti coi reparti, poco aggressivi. Ci dovevamo svegliare prima. Blaise Matuidi? Non l’ho ripreso, gli ho detto che la squadra la fa anche chi sta fuori. Si respirava che qualcosa non era acceso anche negli undici titolari. Dobbiamo fare strada su queste cose che fanno la differenza».