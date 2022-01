Bonucci, Juventus allarmata per un problema alla coscia. Inter a rischio?

Bonucci si è fermato in allenamento durante la preparazione della prima gara dell’anno contro il Napoli giovedì sera. Il difensore ha accusato un problema alla coscia, in dubbio per la sfida contro gli azzurri. Il 12 gennaio c’è l’Inter

PROBLEMA − Dopo la tripla positività al Covid-19 di Chiellini, Arthur e Pinsoglio, la Juventus rischia di perdere anche Bonucci in vista di Juventus-Napoli. Questo il report del club: “Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito ha accusato un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Oltre al match contro il Napoli e la Roma (9 gennaio), il 12 c’è la sfida di Supercoppa Italiana contro l’Inter.