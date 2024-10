Bonucci: «Inter potrebbe star vivendo il mio stesso momento. Pensiero fisso!»

Leonardo Bonucci ha indicato la possibilità che le ragioni alla base delle difficoltà difensive dell’Inter, in questo inizio di stagione, possano trovare la propria base in un pensiero maggiormente rivolto verso la Champions League.

UNA RIFLESSIONE – Leonardo Bonucci ha espresso il suo punto di vista in merito all’inizio non esente da fragilità difensive dell’Inter. L’ex difensore italiano ha esposto a Sky Sport la sua considerazione in merito alle possibili cause alla base di tale realtà: «Nella mia carriera l’ho passato. Quando perdi la Champions e vinci diversi scudetti è il momento in cui molli un po’, quindi c’è più leggerezza e rischi di trovarti con delle situazioni che devi recuperare. Così quest’anno ti trovi a fronteggiare delle squadre con cui te la giochi per lo scudetto, una realtà diversa rispetto a quella della scorsa stagione».

Bonucci sul compito che Inzaghi deve assolvere per far tornare l’Inter quella della scorsa annata

LO SCENARIO – Bonucci ha poi proseguito concentrandosi sull’esigenza che l’Inter migliori questi aspetti per poter tornare sui giusti binari: «Deve essere bravo Inzaghi a riaccendere l’attenzione in tutti i suoi calciatori per poter tornare a quei livelli mostrati nella scorsa annata. Così da recitare il ruolo sperato in campionato. Una situazione, quella attuale, in cui se perdi punti poi devi subito correre di più per raggiungere l’obiettivo dello scudetto».