Bonucci: «Inter in finale a Monaco? Comunque vada orgoglio!»

Bonucci si esprime sull’Inter in finale di Champions League contro il PSG. L’ex difensore apprezza il cammino della squadra di Simone Inzaghi.

ORGOGLIO PER IL CALCIO ITALIANO – Leonardo Bonucci, ex Juventus e Milan e con un passato anche tra le fila del Fenerbahce, ha parlato all’emittente turca Trt Spor. L’ex difensore e campione d’Europa con la Nazionale azzurra nel 2021 ha risposto così alla domanda sull’Inter in finale di Champions League contro il PSG. Le sue parole: «L’Inter ha fatto un grande percorso in Europa, ha giocatori esperti per affrontare al meglio il tipo di partite che la Champions propone. A Monaco vediamo che succede ma per il calcio italiano è un orgoglio portare un’altra squadra italiana in finale». Bonucci ha giocato due finali di Champions in carriera con la maglia della Juventus e le ha perse entrambe: la prima per 1-3 sotto i colpi del Barcellona proprio di Luis Enrique allenatore e poi contro il Real Madrid 4-1. A proposito di finali perse, nelle scorse ore anche l’ex compagno di squadra Gianluigi Buffon ha voluto dire la sua. Il 31 maggio, l’Inter sfiderà appunto i parigini con l’obiettivo di portare a casa la quarta Champions League della propria storia. Proprio nell’anno in cui l’ex presidentissimo Massimo Moratti compie cifra tonda: 80 anni. Oggi ha festeggiato con diversi ex nerazzurri.