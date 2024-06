Bonucci: «Bastoni sulle mie orme, già dimostrato! Colpito da Calafiori»

Bastoni e Calafiori saranno la coppia centrale dell’Italia anche stasera alle 21 contro la Croazia, nella partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. Bonucci è contento che, al posto suo, ci siano loro due.

I SOSTITUTI – Nel 2021, agli Europei vinti, l’Italia aveva ancora Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Ora la difesa è completamente cambiata, con la coppia Bastoni-Calafiori attesa stasera dalla terza maglia da titolare su tre in questa fase a gironi. Luciano Spalletti ha puntato su di loro dall’inizio e non modifica il duo centrale, nonostante il secondo abbia fatto autogol contro la Spagna giovedì. Le indicazioni di formazione, peraltro, parlano nuovamente di una difesa a quattro per Croazia-Italia. Bonucci, a Rai Sport, è contento di come la Nazionale stia crescendo in difesa.

Bonucci su Bastoni-Calafiori, i “suoi” sostituti nell’Italia di Spalletti

IL NUOVO CHE AVANZA – Bonucci, che è in Germania al seguito dell’Italia, ha delle valutazioni chiare: «Per quanto riguarda i giovani difensori italiani credo che Bastoni sia quello che ha già dimostrato di essere sulle orme di Chiellini, mie e di Andrea Barzagli. Ha già dimostrato di essere importante per la Nazionale, dietro di lui penso che sia Alessandro Buongiorno sia Calafiori avranno una grande carriera. Sono rimasto colpito da Calafiori: dopo l’errore, in una partita così importante, dopo una settimana passata a essere elogiato poteva cadere in pensieri negativi durante la partita. Invece ha rialzato la testa e continuato a fare quello che sa fare: questo dimostra una grande personalità».