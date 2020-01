Bonucci: “+4 sull’Inter basta alla Juventus? Se lo pensiamo siamo matti”

Condividi questo articolo

Bonucci ha parlato al termine di Juventus-Roma 3-1 di Coppa Italia (vedi articolo). Il difensore, autore del terzo gol dei bianconeri, si è espresso sul vantaggio in campionato sull’Inter che nell’ultima giornata è salito a quattro punti.

NON SI ACCONTENTANO – A Leonardo Bonucci viene chiesto se i quattro punti di vantaggio sull’Inter siano sufficienti per la Juventus, e la sua risposta è netta: «Non ci danno nulla, zero. Quattro punti non sono niente, mancano ancora tantissime partite. Se pensiamo che quei quattro punti ci bastano per andare in fondo siamo matti. C’è da lavorare e sacrificarsi per partite come queste, abbiamo tre obiettivi dove abbiamo il dovere di andare fino in fondo».