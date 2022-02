Bonomi: «Io presidente Lega Serie A? Ecco le condizioni. Tifo Inter!»

Carlo Bonomi, presidente di Confundustria, è stato proposto per il ruolo di presidente della Lega Serie A. Il collega Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport lo ha intervistato, anche in merito alla sua squadra del cuore, cioè l’Inter.

LE CONDIZIONI – Carlo Bonomi, è stato proposto per il ruolo di presidente della Lega Serie A, dettando però alcune condizioni per concorrere: «Chi me lo fa fare? Lo spirito di servizio è la mia bussola. Se la sesta industria del Paese lancia un grido d’allarme, posso tirarmi indietro? La Lega è divisa tra chi vuole rilanciare il calcio e chi vuole coltivare il suo orticello. Sul mio nome ho chiesto ampia convergenza. Deve essere chiaro a tutti che è così. Altrimenti, ognuno resta a casa sua. Non sarei soddisfatto in un elezione con sei o sette contrari su venti. Se sarà più di qualcuno, la mia disponibilità cessa all’istante. Confindustria viene prima».

LA PASSIONE – Bonomi invoca imparzialità e indipendenza, ma per chi tifa? Risponde così: «Tifo per l’Inter! Chiunque tifa per una squadra. Se non lo fa, non ama il calcio. L’indipendenza è un’altra cosa».

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro Barbano