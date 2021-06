Bonolis punge Chiellini: «In Italia può buttarsi in area. All’estero non so»

Intervenuto durante “Notte Azzurra” su Rai 1, dedicato all’Italia di Mancini, Bonolis ha punzecchiato Chiellini. L’ha fatto riferendosi all’arbitraggio scandaloso di Calvarese in Juventus-Inter.

STILETTATA – «Mi sono immaginato un Italia-Germania 1-0 a cinque minuti dalla fine. Noi che i difendiamo con il coltello tra i denti, i bar gremiti e in silenzio. Giorgio Chiellini respinge di testa e si butta che pare gli hanno sparato dalle tribune. In Italia può accadere, all’estero non lo so». Paolo Bonolis, celebre tifoso dell’Inter, è stato ospite del programma “Notte Azzurra”, andato in onda su “Rai 1”. Il noto conduttore ha sfruttato il suo monologo per pungere Chiellini, e tornare sull’arbitraggio scandaloso di Gianpaolo Calvarese durante Juventus-Inter dello scorso 15 maggio (qui la moviola).