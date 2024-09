Bonolis: «Lautaro Martinez può fare ancora tanto. Ecco una cosa su Zanetti»

Nel corso della puntata a Radio Serie A, Paolo Bonolis oltre al percorso dell’Inter ha parlato anche dell’addio di Daniele De Rossi alla Roma e di come sia importante Lautaro Martinez.

QUALITÀ – Paolo Bonolis, noto tifoso dell’Inter, in una lunga intervista alla radio ufficiale della Serie A, ha parlato anche di Lautaro Martinez e delle qualità di Javier Zanetti. Queste le sue parole: «Lautaro Martinez può ancora fare tanta strada, i miei idoli del passato invece possono essere già valutati dal tifoso dell’Inter. L’argentino sta facendo una stagione straordinaria, non segna da tanto ma sta facendo il capitano e sta trascinando comunque i compagni. Zanetti diverso da De Rossi? Javier è una persona eccezionale e posso dirlo perché lo conosco bene di persona, ecco perché le varie dirigenze che sono passate hanno potuto ammirare le qualità di Zanetti. E non sto dicendo che De Rossi non le abbia. La parabola di Daniele è molto triste, io non lo avrei mai fatto. Un fuoco interiore giallorosso. La scelta che i Freadkin hanno fatto avrà sicuramente delle motivazioni. E per me restano comunque incomprensibili».