Bonolis ironico: «Inter-Juventus? Solito film, all’Italia piace! Chiffi…»

Bonolis pungente contro l’arbitraggio di Inter-Juventus col gol convalidato a Kostic nonostante evidente braccio di Rabiot prima e Vlahovic dopo. Attacco a Chiffi e Rocchi. Poi analizza anche la stagione

INTER-JUVENTUS − Paolo Bonolis mai banale, parla così del gol da annullare ma convalidato a Kostic: «E che dobbiamo dire? Il film è lo stesso da tanto tempo. Ogni volta è così. Quindi pace, amen, neanche me la prendo più. Questo è. È successo sempre e sempre succederà. L’Italia è un paese che ci tiene alla sua storia, non vogliamo mica cambiarla. Rocchi ha giustificato Chiffi e Var? Capirai! Gli allievi sono così, se gli insegnanti sono questi…».

BILANCIO − Le parole di Bonolis sulla stagione: «Non è una stagione fatta male, così drammatica. C’erano aspettative sbagliate da parte di tutti. Un esempio: nessuno ha parlato di quanto fosse straordinaria la rosa del Napoli prima dell’inizio del campionato, però lo è. Merito di Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis. C’è un allenatore bravissimo come Luciano che può cambiare, un po’ come le variazioni Goldberg, creare ogni volta qualcosa di differente, cambiare la struttura in corsa. Una squadra come l’Inter al contrario non può farlo, le sono state attribuite aspettative sbagliate». Il presentatore televisivo ha parlato a Notizie.com.