Bonolis: “Inter, prendi Tonali! Lautaro Martinez via? Dipende. Messi…”

Bonolis ha parlato dell’Inter in un video realizzato per “SportMediaset”. Il noto conduttore e tifoso nerazzurro si è espresso su tanti temi che riguardano il mondo interista. Dal sogno proibito Messi alla possibile cessione di Lautaro Martinez, fino ad arrivare al Triplete. Con un consiglio di mercato su Tonali…

SOGNO – Di seguito le parole di Paolo Bonolis: «Lionel Messi a livello di promozione internazionale della squadra è sicuramente eccellente, laddove fosse possibile. Nel senso che è un vettore, un veicolo e un volano per celebrare l’Inter di Suning e renderla ancora più celebrata in tutto il mondo. Chiaramente non è giovanissimo, però sa celebrare la palla e il gioco del calcio. Attualmente secondo me è il miglior giocatore del mondo, insomma. Vediamo che succede».

TRIPLETE 2010 – Bonolis ricorda così la leggendaria stagione 2009/2010: «È stata una stagione fantastica a livello di campionato, di Coppa Italia e meravigliosa con la celebrazione della conquista della Champions League in quel di Madrid. Esperienza da me vissuta in maniera più complessa degli altri. In quello stesso giorno si laureava mia figlia nel Vermont. Una stagione meravigliosa, dove hanno giocato giocatori fantastici. Un allenatore splendido (José Mourinho, ndr) e soprattutto la gioia immensa del presidente Massimo Moratti».

MERCATO INTER – Bonolis chiude poi sul mercato, partendo da Lautaro Martinez: «Laddove fosse venduto bisogna vedere la contropartita, giocatori o denaro. Dipende a quanto lo vendi, perché devi considerare anche che poi devi sostituirlo. Già quest’anno la squadra mi è piaciuta tanto, l’anno prossimo con l’intraprendenza di Suning potrà essere ancora meglio. Margini ce ne sono. Comprate Sandro Tonali!».