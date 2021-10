Bonolis: «Inter-Juventus, vincere per la consapevolezza. Sono fiducioso»

Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro, intervistato da TuttoSport insieme ad altri tifosi, ha parlato di Inter-Juventus in programma questa sera alle 20:45.

CONSAPEVOLEZZA – Paolo Bonolis in un’intervista rilasciata sul quotidiano di Torino ha parlato del derby d’Italia in programma stasera: «Mi aspetto una bella partita, ci sarà da combattere: sono già stati persi dei punti sia da parte dell’Inter sia da parte della Juventus. Sono due squadre che hanno le caratteristiche per lottare per i primissimi posti e anche per questo si tratta di un match molto importante. Una vittoria aumenterebbe la consapevolezza. Chi potrebbero essere gli uomini decisivi? Il collettivo deve adoperarsi al meglio per far segnare il singolo giocatore. Fiducioso? Devo esserlo, se partissi sfiduciato sarebbe meglio andare al cinema».

Fonte: TuttoSport – Filippo Cornacchia, Fabio Riva e Simone Togna