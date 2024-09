Bonolis: «Inter, grande rosa. Dimarco? Rotazioni molto importanti»

In vista del derby contro il Milan, a Radio Serie A RDS è intervenuto Paolo Bonolis, noto tifoso dell’Inter. Tanti i temi toccati da Bonolis che parla anche dell’assenza di Federico Dimarco.

PERCORSO – Intervenuto a Radio Serie A, Paolo Bonolis ha parlato dell’attuale Inter e del percorso che sta facendo in Serie A insieme alle competitor. Queste le parole del presentatore televisivo e noto tifoso interista: «Acerbi è un ragazzo perfetto, si è ripreso in maniera brillante. È un ottimo difensore, con Haaland le cose sono andate molto bene ha avuto compattezza, l’Inter ha saputo difendere in campo aperto tutta insieme. La squadra lo ha aiutato e esaltare le sue caratteristiche. Dimarco? Con la sua assenza a Inzaghi mancheranno delle potenziali rotazioni, se Dimarco non riesce a giocare ci sarà Carlos Augusto che dovrà fare tutta la partita. Con il City Augusto ha fatto tutta la partita e anche bene, sono atleti dovrebbero farcela ma è un peccato perché le rotazioni aiutano a dare più freschezza. L’Inter ha una grande rosa, così come altre squadre. Ma è un percorso lungo, è difficile fare previsioni adesso. Ci sono tante variabili, sono tutte squadre che possono fare questo percorso. Il Napoli ad esempio ha il vantaggio di non avere le coppe, la Juventus invece ha fatto un gran mercato così come il Milan».