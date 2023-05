Bonolis: «Inter, vittoria in finale? Gli inglesi si consolerebbero con gli Oasis!»

Bonolis esprime la propria contentezza per il traguardo raggiunto dall’Inter in Champions League. Il conduttore, poi, coglie al volo l’occasione per rispondere al cantante degli Oasis, Noel Gallagher, dopo le infelici dichiarazioni delle scorse settimane nei riguardi del club nerazzurro (vedi articolo).

CONSOLAZIONE – Paolo Bonolis, intercettato dai microfoni di Rai 2 nel corso dell’evento Tennis and Friends, ha parlato della qualificazione dell’Inter in finale di Champions League. Così il grande tifoso nerazzurro sul traguardo Europeo: «La mia Inter? Adesso si va a Istanbul e poi vediamo che succede lì in Turchia. Chiaramente è un piacere esserci e non sarà minimamente facile portare a casa qualcosa di buono perché gli altri sono veramente forti, forti. Ma il calcio è lo sport più bello del mondo perché talvolta anche la Salernitana pareggia o il Monza vince contro l’Inter, o la Danimarca va a vincere gli Europei. Quindi le cose possono succedere. Se accadesse saremmo contenti in tanti qui, meno in Inghilterra. Ma, dopo tutto, loro lì hanno gli Oasis e quindi possono sentirsi tranquillamente Gallagher cantare».