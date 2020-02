Bonolis: “L’Inter sa a cosa deve ambire. Del Milan temo tutto, Eriksen…”

Bonolis è fra i tifosi VIP che assisteranno fra pochi minuti al derby Inter-Milan dallo stadio. Intervistato da Inter TV, si è espresso sulla stracittadina e sulla scelta di Conte di lasciare Eriksen in panchina almeno dall’inizio.

ATTESA – Pochi minuti al via della stracittadina Inter-Milan. Da Paolo Bonolis arrivano le parole su cosa si augura di vedere in campo a partire dalle ore 20.45: «Mi aspetto un derby bello, vincente possibilmente. Il Milan sta rivenendo fuori bene, l’Inter sa a cosa deve ambire: può essere una bellissima partita. Cosa temo di questo Milan? Tutto. Temo la nuova coesione che hanno trovato, questo sì, la voglia di rivalsa dopo un periodo difficile. Christian Eriksen arma a gara in corso dalla panchina? Che abbia un senso me lo auguro, sicuramente verrà utilizzato nel corso della partita. Eriksen è un giocatore formidabile, che ha fatto tantissimo in Premier League dove le squadre giocano molto aperte. Per lui trovare delle traiettorie lì era molto più facile rispetto a un campionato estremamente tattico come quello italiano, però credo che dovrà trovare la sua giusta dimensione qua. La troverà magari questa sera, sentendo il calore di uno stadio che quando è pieno sa farsi sentire veramente».